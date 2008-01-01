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Полутораметровый слой снега в Воркуте



ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 21 марта



На всей территории Европейской России, Воркута оказалась в лидерах по запасу снега. На данное время 151 см, а прирост в последние сутки составил 7 см. Снег идет непрерывно уже полтора суток. Атмосферные фронты североатлантического циклона продолжают диктовать условия погоды на Полярном Урале, и в районе Воркуты по-прежнему со снегом разной интенсивности, преимущественно от небольшого до умеренного. Температура воздуха от -1 днем до -5 ночью, это значительно выше климатической нормы, а именно почти на 10-12 градусов. Перемен в предпоследнюю пятидневку марта не намечается. / meteonovosti.ru /



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