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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 21 марта



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,5 градуса; Северном +2,1..+3,7 градуса, Северо-восточном +1,9..+3,5 градуса, Восточном +2,6..+3,5 градуса, Юго-восточном +2,1..+3,1 градуса, Южном +2,2..+3,2 градуса, Юго-западном +2,0..+2,9 градуса, Западном +1,7.+3,1 градуса, Северо-западном +2,3..+2,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,5..+2,7 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +1,7..+2,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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