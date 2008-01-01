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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 21 марта
Погоду в столичной области будет определять северо-восточная периферия антициклона с Западной Европы. Атмосферное давление продолжит расти, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по области 0..+3. Ветер западной четверти, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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