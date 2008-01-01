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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:39 Пятница, 22 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 0..+5 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность около 75%.



Погода в столичном регионе будет теплая, но влажная, содержание кислорода в пределах нормы, геомагнитный фон преимущественно спокойный. Весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности. Это вызвано, в первую очередь, снижением защитных и приспособительных ресурсов организма, особенно у лиц, имеющих целый букет хронических недугов. За долгую зиму накопились и проявления гиподинамии, отсутствие солнечного света, недостаток витаминов, особенно витамина Д. Еще древнегреческие врачи считали, что "если часто болит голова, значит, наступила весна". Поэтому, чтобы весенняя погода не вызывала отрицательных метеопатических реакций, необходимо помочь организму. Пребывание на свежем воздухе поможет снизить дефицит кислорода в организме, заниматься спортом или же легкими физическими упражнениями, чтобы снизить проявления гиподинамии, прием поливитаминов, водные процедуры (контрастный душ, ванны с различными тонизирующими организм растительными и минеральными добавками). / meteonovosti.ru /



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