Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
22 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Выходные дни в Краснодарском крае с осадками

ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 22 марта

  Погода на юге ЕТР портится. На черноморском побережье начнутся дожди уже в пятницу, 22 марта, а 23 марта, в субботу, на побережье уже обильные дожди и осадки в горных районах. Ухудшение погоды принесет к выходным циклон, который с центра России переберется на низовья Волги и Дона. В Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее - сильные осадки.

В горных районах Сочи налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, местами по округу

порывы 13-18 м/с. Ночная температура 0..+5 градусов, по северу до -5..-7. Днем воздух прогреется до 4..9 градусов со знаком плюс.

На черноморском побережье ночью 2...7 градусов, днем 6...11 градусов.

В горах Сочи выше 1000 м слабая лавинная опасность. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Пт.
22 мар.
+3
Сб.
23 мар.
+2
Вс.
24 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Бангкок		 -30
Икалуит

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Тепик

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100