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Выходные дни в Краснодарском крае с осадками



ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 22 марта



Погода на юге ЕТР портится. На черноморском побережье начнутся дожди уже в пятницу, 22 марта, а 23 марта, в субботу, на побережье уже обильные дожди и осадки в горных районах. Ухудшение погоды принесет к выходным циклон, который с центра России переберется на низовья Волги и Дона. В Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее - сильные осадки.



В горных районах Сочи налипание мокрого снега на проводах и деревьях.



ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, местами по округу



порывы 13-18 м/с. Ночная температура 0..+5 градусов, по северу до -5..-7. Днем воздух прогреется до 4..9 градусов со знаком плюс.



На черноморском побережье ночью 2...7 градусов, днем 6...11 градусов.



В горах Сочи выше 1000 м слабая лавинная опасность. / meteonovosti.ru /



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