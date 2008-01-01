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Новости погоды
Ухудшение погоды в Крыму
ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 22 марта
Холодный атмосферный фронт атлантического циклона, надвигающийся с севера на южные районы Европейской России, ухудшит погоду и в Крыму. В вечерние часы в пятницу и до конца суток, а также в течение 23 марта в Крыму ожидается очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его порывы достигнут 20-25 м/с. Ожидается сильный дождь, переходящий в снег, гололедно-изморозевые отложения.
В связи с ухудшением погоды выпущено предупреждение об опасных явлениях погоды, которое получили все заинтересованные организации. / meteonovosti.ru /
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