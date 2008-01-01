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Восток России не покидают циклоны



ИА "Метеоновости" / 10:58 Пятница, 22 марта



В течение всего зимнего периода редкий день в восточных районах Дальневосточного округа обходится без визитов циклонов. В большинстве случаев они перемещаются с юга на северо-восток и вся прибрежная часть региона, а также дальневосточные острова попадают под их влияние. В минувшие сутки очередной вихрь сформировался на атмосферном фронте вблизи японских островов. Атмосферный фронт, с ним связанный, протянулся по Приморью, югу Хабаровского края, Сахалину и Курилам.



В Приморье в четверг и в ночь на пятницу шел сильный снег, выпало до 17 мм осадков, порывистый ветер (до 21 м/с) поднял метель. На Сахалине осадков (в виде снега) выпало еще больше, до 20 мм, а ветер усиливался до 29 м/с. Ветрено было и на Курилах, порывы достигали 24 м/с.



Камчатский край и побережье Магаданской области находились под влиянием другого циклона. Его центр кружил в Тихом океане, недалеко от восточного побережья Камчатского края. Циклон проявил себя в основном сильным ветром до 26 м/с.



В ближайшие дни на юго-востоке Дальневосточного округа погода успокоится, а самой неблагоприятной она ожидается на Курилах и юге Камчатского края, куда переместится циклон. Пройдет сильный снег, метель, на юго-западном побережье края усиление ветра до 35 м/с. / meteonovosti.ru /



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