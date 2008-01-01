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На европейской территории возрастает влияние Атлантики



ИА "Метеоновости" / 11:39 Пятница, 22 марта



циклоны, которые с большими скоростями смещаются в западно-восточном направлении. Ничто не мешает им продвигаться по европейскому северу, а отдельным вихрям и "нырять" вглубь России. Из-за циклонов в большинстве дней небо закрыто плотными облаками и нередки осадки.



Очередной вихрь уже в пятницу пожаловал на Кольский полуостров. Он же будет определять погоду на полуострове и в субботу. При температуре близкой к нулю ожидается штормовая погода: снег, мокрый снег, на юге Мурманской области - сильный снег. Ветер усилится до 20-25 м/с, заметет метель. Ненастной зоной циклон охватил и северо-западные области: Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую. К завершению рабочей недели здесь осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, в Ленинградской области до 24 м/с. Ухудшение погоды в Вологодской и Архангельской областях (в основном в западной половине территории).



В воскресенье циклон продолжит обживать новые территории и ухудшение погоды ожидается в Республике Коми: осадки разной интенсивности, порывистый ветер, а температура остается существенно выше нормы.



Атмосферный фронт, связанный с циклоном, в воскресный день испортит погоду и в столичном регионе. Но из-за удаленности от центра вихря, сильных осадков не ожидается. По интенсивности они будут небольшими, но пройдут повсеместно. День ожидается ветреным, местами порывы достигнут 15 м/с, максимальная температура в Москве и области от 1 до 6 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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