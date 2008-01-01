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Новости погоды
Тепло задержалось в Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 22 марта
С середины февраля погода на сибирских просторах заторопила весну. В южных районах Сибири после тридцати- и даже сорокаградусных морозов резко потеплело. Ночью температура повысилась до небольших отрицательных значений, а днем повышалась до 1:6 градусов. Погода марта продолжила теплую эстафету и уже с первых дней становилось все теплее. В середине марта среднесуточная температура превысила средние многолетние значения на 10-13 градусов, а в дневные часы ее максимальное значение легко преодолевало отметку в +10 градусов.
В итоге за прошедшие дни марта над Восточной Сибирью сформировался очаг аномального тепла. Температура воздуха превысила норму на 6-8 градусов. Центр очага оказался над сибирским полюсом холода - Эвенкией.
Не по сезону теплым были и вчерашние сутки. Температура воздуха почти на всей территории Красноярского края, за исключением Таймыра, по ночам понижалась до -1:-6, а днем повышалась до 1:6 тепла, лишь на востоке Эвенкии сохраняла небольшие отрицательные значения.
Уже на следующей неделе в Эвенкию вернутся морозы, а на остальной территории Красноярского края аномально теплая погода сохранится. / meteonovosti.ru /
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