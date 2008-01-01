

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Геомагнитная обстановка неустойчивая



ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 22 марта



По информации Центра прогнозов космической погоды (ИМИРАН) солнечная активность в середине марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. Малая магнитная буря была зарегистрирована 17 марта.



По прогнозу ожидается, что с 22 марта и до конца месяца солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка изменяться от спокойной до слабо возмущенной. Усиление магнитной активности возможно 23-27 марта. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



