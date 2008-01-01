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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:02 Пятница, 22 марта



В 12 часов в Москве облачная погода, слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,8..+2,4 градуса; Северном +0,9..+2,0 градуса, Северо-восточном +1,0..+2,4 градуса, Восточном +1,2..+1,7 градуса, Юго-восточном +0,8..+1,7 градуса, Южном +1,1..+2,1 градуса, Юго-западном +0,8..+1,7 градуса, Западном +0,2.+1,6 градуса, Северо-западном +1,3..+1,6 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1,3..+1,5 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха +0,6..+1,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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