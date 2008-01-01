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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:02 Пятница, 22 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода, слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,8..+2,4 градуса; Северном +0,9..+2,0 градуса, Северо-восточном +1,0..+2,4 градуса, Восточном +1,2..+1,7 градуса, Юго-восточном +0,8..+1,7 градуса, Южном +1,1..+2,1 градуса, Юго-западном +0,8..+1,7 градуса, Западном +0,2.+1,6 градуса, Северо-западном +1,3..+1,6 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1,3..+1,5 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха +0,6..+1,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+2
Сб.
23 мар.
+3
Вс.
24 мар.
+3
Пн.
25 мар.
+6
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+42
Гаруя		 -31
Икалуит

некомфортное место: Акурейри
комфортное место: Колима

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