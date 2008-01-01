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Новости погоды

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Снега в России еще много

ИА "Метеоновости" / 13:22 Пятница, 22 марта

  Несмотря на то, что за минувшие мартовские дни почти на всей территории России температура воздуха значительно превысила норму, о полном сходе снега говорить еще рано.

На европейской территории снега нет южнее пятидесятой параллели, а также в Калининградской области, местами на юге Псковской области и юго-западе Черноземья. На остальной территории снег лежит, а его наибольшая высота наблюдается в районе Воркуты, где сугробы превышают полтора метра и составляют местами 154 см.

В Москве, по данным ВДНХ, на сегодняшний день, высота сугробов уменьшилась до 12 см. Но, учитывая обильные осадки пятницы, высота сугробов подрастет.

На азиатской территории снега нет лишь на крайнем юге Сибири и забайкальского края. А сугробы более метра, до 114 см, традиционно сохраняются в континентальных районах Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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