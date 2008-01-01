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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Суббота, 23 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность около 65%.



Погода в столичном регионе будет теплая (днем до +5 градусов), но влажная. Атмосферное давление будет резко повышаться, более чем на 10 единиц, геомагнитный фон преимущественно спокойный. Основным негативным фактором для метеозависимых людей будут колебания атмосферного давления, в первую очередь ухудшение самочувствия возможно у людей с гипертонией. Но и весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности. Это вызвано, в первую очередь, снижением защитных и приспособительных ресурсов организма, особенно у лиц, имеющих целый букет хронических недугов. За долгую зиму накопились и проявления гиподинамии, отсутствие солнечного света, недостаток витаминов, особенно витамина Д. Еще древнегреческие врачи считали, что "если часто болит голова, значит, наступила весна". Поэтому, чтобы весенняя погода не вызывала отрицательных метеопатических реакций, необходимо помочь организму. Пребывание на свежем воздухе поможет снизить дефицит кислорода в организме, заниматься спортом или же легкими физическими упражнениями, чтобы снизить проявления гиподинамии, прием поливитаминов, водные процедуры (контрастный душ, ванны с различными тонизирующими организм растительными и минеральными добавками).



Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойным. / meteonovosti.ru /



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