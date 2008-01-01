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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:10 Суббота, 23 марта

  Мартовская погода, несмотря на редкое появление весеннего солнца, продолжает баловать москвичей теплом. Сегодня ее максимальное значение прогнозируется от 5 до 7 градусов с плюсом. Но, несмотря на это, такой температуре далеко до рекорда. Самый теплым день 23 марта отмечался в 2014 году. Максимальная температура составила +14.6 градусов, что стало рекордом. А самый холодным этот день был в 1952 году. Под утро воздух остыл до -27.1 градуса. Подобных морозов 23 марта в Москве с тех пор не было ни разу.

Сильными осадками отметился этот день в 1949 году, выпало до 15 мм. В прошлом году в этот день под утро отмечались небольшие морозы, до -2.9 градусов, а днем потеплело до +3.4, шли осадки, выпало до 2.3 мм. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Вс.
24 мар.
+4
Пн.
25 мар.
+9
Вт.
26 мар.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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