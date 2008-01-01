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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:10 Суббота, 23 марта



Мартовская погода, несмотря на редкое появление весеннего солнца, продолжает баловать москвичей теплом. Сегодня ее максимальное значение прогнозируется от 5 до 7 градусов с плюсом. Но, несмотря на это, такой температуре далеко до рекорда. Самый теплым день 23 марта отмечался в 2014 году. Максимальная температура составила +14.6 градусов, что стало рекордом. А самый холодным этот день был в 1952 году. Под утро воздух остыл до -27.1 градуса. Подобных морозов 23 марта в Москве с тех пор не было ни разу.



Сильными осадками отметился этот день в 1949 году, выпало до 15 мм. В прошлом году в этот день под утро отмечались небольшие морозы, до -2.9 градусов, а днем потеплело до +3.4, шли осадки, выпало до 2.3 мм. / meteonovosti.ru /



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