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ИА "Метеоновости" / 10:15 Суббота, 23 марта



В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки +1.4 градуса, такая же температура отмечалась в районе МГУ, Тушино и ТСХА, в центре - на Балчуге +1.9 градуса. Осадков нет Ветер северный, северо-восточный, в районе ТСХА его порывы достигают 10 м/с.



Атмосферное давление повышенное 751 мм ртутного столба, относительная влажность 83%. / meteonovosti.ru /



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