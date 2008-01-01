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Рекордное тепло покидает Камчатку



ИА "Метеоновости" / 11:50 Суббота, 23 марта



Накануне к югу Камчатского края подошел небольшой, но активный циклон, который и отметился сильными метелями при ураганном ветре до 38 м/с. Этот же циклон принес и очень теплый воздух. В Апуке был установлен новый абсолютный максимум для 22 марта, +18.4 градуса.



Сегодня центр циклона вышел на юг края, где идут сильные снегопады, кружат метели при штормовом ветре до 28 м/с на юго-восточном побережье, а на юго-западом побережье ветер достигает ураганной силы, 35 м/с.



В воскресенье циклон выйдет на акваторию Берингова моря, оставляя в тылу Камчатский край, куда и начнется вторжение арктического воздуха. Пройдет снег разной интенсивности и продолжительности, ветер заметно ослабеет, на юге его порывы не превысят 15 м/с, на севере края до 22 м/с, но по-прежнему с метелями. Днем на юге около 0 градусов, на севере до -5. / meteonovosti.ru /



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