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Новости погоды

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Приамурье атакует циклон

ИА "Метеоновости" / 12:06 Суббота, 23 марта

  В последний рабочий день на уходящей Амурская область находилась в тыловой части циклона, с центром над акваторией Охотского моря. Среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 2-4 градуса, но до рекордных значений дело не дошло. Еще сегодня в Амурской области ожидается довольно спокойный день. Но уже в воскресенье с запада Якутии в Приамурье нырнет циклон, который и будет засыпать осадками в виде снега, мокрого снега разной интенсивности и продолжительности, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с. В ночные часы в северных районах мороз окрепнет до -15..-20, местами по востоку до -25 градусов, на юге -10..-15. / meteonovosti.ru /
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