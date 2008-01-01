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Новости погоды

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На юге Западной Сибири обосновалось тепло

ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 23 марта

  Юго-восточные области Западной Сибири находятся на западной периферии антициклона. С южными ветрами сюда распространился теплый воздух, и накануне среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов.

В воскресенье юго-восточные области окажутся на северо-восточной периферии антициклона, но из-за близости атмосферного фронта, существенно похолодания не произойдет. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, днем с дождем, южный ветер сменится западным, его порывы местами достигнут 13 м/с, преобладающая температура 0..+7, на юго-востоке до 13 тепла. / meteonovosti.ru /
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