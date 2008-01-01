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Новости погоды

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На Южном Урале рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 12:28 Суббота, 23 марта

  В пятницу Южный Урал оказался с теплой стороны от атмосферного фронта с волнами, и среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 2-4 градуса. В Челябинской области , населенном пункте Троицк температура воздуха достигла рекордных значений +6.5, предыдущий оказался ниже лишь на 0.2 градуса и продержался с 2007 года.

В воскресенье атмосферный фронт североатлантического циклона, местами пройдется осадками в виде мокрого снега и дождя, лишь в Курганской области, в антициклона, обойдется без них, на Южном Урале изморозь. Днем в Пермском крае и Курганской области 2..7, в Свердловской и Челябинской до 9 тепла.

При такой температуре в Троицке может быть установлен новый абсолютный максимум температуры для 24 марта. Пока он остается за 1995 годом и составляет +8.6 градуса. / meteonovosti.ru /
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