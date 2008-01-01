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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 23 марта

  День перевалил за полдень, проглянуло солнце. В 12 часов на опорной метеостанции города - ВДНХ и в центре - на Балчуге - температура повысилась до +4.7 градуса, в районе ТСХА и Тушино до 3.8, в районе МГУ +3.4 градуса. Ветер северный, северо-восточный в районе МГУ и ТСХА его порывы достигают 8 м/с.

Атмосферное давление немного подросло и составляет 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 65%. / meteonovosti.ru /
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