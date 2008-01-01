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Новости погоды

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Рекорды тепла Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 23 марта

  Погода в марте неустойчивая: то одарит рекордным теплом, а то прихватит вполне ощутимым морозом.

Накануне в Новгородской и Оренбургской областях были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой, где среднесуточная температура оказалась выше климатической норы на 4-5 градусов.

На северо-запад Европейской территории теплом обеспечил североатлантический циклон. В Старой Руссе (Новгородская область) воздух прогрелся до +18.8 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1.3 градуса и продержавшегося с 2007 года. В оренбургской области в населенном пункте Домбаровский новый рекорд для 22 марта теперь +8.4 градуса.

В воскресенье северо-запад Европейской России пересечет атмосферный фронт, который местами и отметится небольшими осадками, в Псковской и Ленинградской областях порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, днем 2..7 тепла.

В Оренбургской области, вблизи атмосферного фронта, местами могут перепадать небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя при температуре днем 1-6 тепла. / meteonovosti.ru /
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