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Рекорды тепла Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 23 марта



Погода в марте неустойчивая: то одарит рекордным теплом, а то прихватит вполне ощутимым морозом.



Накануне в Новгородской и Оренбургской областях были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой, где среднесуточная температура оказалась выше климатической норы на 4-5 градусов.



На северо-запад Европейской территории теплом обеспечил североатлантический циклон. В Старой Руссе (Новгородская область) воздух прогрелся до +18.8 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1.3 градуса и продержавшегося с 2007 года. В оренбургской области в населенном пункте Домбаровский новый рекорд для 22 марта теперь +8.4 градуса.



В воскресенье северо-запад Европейской России пересечет атмосферный фронт, который местами и отметится небольшими осадками, в Псковской и Ленинградской областях порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, днем 2..7 тепла.



В Оренбургской области, вблизи атмосферного фронта, местами могут перепадать небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя при температуре днем 1-6 тепла. / meteonovosti.ru /



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