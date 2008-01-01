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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:10 Воскресенье, 24 марта



Атмосферные фронты североатлантических циклонов не оставляют столицу и область. Не успеет один циклон покинуть Московию, как на подходе уже следующий атмосферный вихрь. Воскресный день окажется для столицы пасмурным. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность около 75%.



Организм человека после длительной зимы с частыми некомфортными погодными условиями (короткий световой день, неустойчивый температурный режим, дефицит кислорода в воздухе) постепенно приспосабливается к весенней перестройке в природе. У большинства людей эта перестройка происходит на позитивном эмоциональном уровне, без развития каких-либо дискомфортных и неблагоприятных проявлений. К сожалению, у многих людей нарождающиеся весенние изменения могут вызывать различные отрицательные реакции - депрессивные и тревожные симптомы, нарушение сна, раздражительность, острые проявления хронической усталости, снижение физических сил и умственной активности. Эти симптомы могут сопровождаться и частыми приступами мигрени, сосудистыми нарушениями, обострениями гастритов или язвенной болезни желудка, сбоями в гормональной системе и др. / meteonovosti.ru /



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