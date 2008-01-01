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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 24 марта



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 13-22 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 16 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды. 17 марта зафиксирована малая магнитная буря.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 23 марта по 1 апреля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Усиление геомагнитной активности возможно 23-27 марта. / meteonovosti.ru /



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