Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
24 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На востоке страны непогода ненадолго успокоится

ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 24 марта

  Активный циклонический вихрь, испортив в конце рабочей недели погоду на юго-востоке Дальневосточного округа, продолжает подниматься на северо-восток. В субботу его центр приблизился к Камчатскому краю. Весь день и ночью на воскресенье на юге края мела продолжительная метель при ветре до 38 м/с. Пересекая Курилы циклон щедро осыпал их снегом, выпало до 13 мм. А в Магаданской области проявил себя сильным ветром, порывы достигали 23 м/с.

В понедельник циклон продолжит смещаться на северо-восток, все дальше отдаляясь от материковой части. Лишь на восточном побережье Чукотского а.о. он еще усилит ветер до 18-23 м/с. На остальной территории Дальневосточного округа погода станет спокойнее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
25 мар.
+8
Вт.
26 мар.
+6
Ср.
27 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Омдурман		 -30
Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Триест

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100