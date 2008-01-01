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На востоке страны непогода ненадолго успокоится



ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 24 марта



Активный циклонический вихрь, испортив в конце рабочей недели погоду на юго-востоке Дальневосточного округа, продолжает подниматься на северо-восток. В субботу его центр приблизился к Камчатскому краю. Весь день и ночью на воскресенье на юге края мела продолжительная метель при ветре до 38 м/с. Пересекая Курилы циклон щедро осыпал их снегом, выпало до 13 мм. А в Магаданской области проявил себя сильным ветром, порывы достигали 23 м/с.



В понедельник циклон продолжит смещаться на северо-восток, все дальше отдаляясь от материковой части. Лишь на восточном побережье Чукотского а.о. он еще усилит ветер до 18-23 м/с. На остальной территории Дальневосточного округа погода станет спокойнее. / meteonovosti.ru /



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