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Аномальное тепло Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:56 Воскресенье, 24 марта



Погода первого весеннего месяца на сибирских просторах с первых дней взяла курс на аномальное тепло. В середине марта среднесуточная температура превышала средние многолетние значения на 10-13 градусов, а в дневные часы ее максимальное значение легко преодолевало отметку в +10 градусов.



В итоге за прошедшие дни марта над Восточной Сибирью сформировался очаг аномального тепла. Температура воздуха превысила норму на 6-8 градусов. Центр очага оказался над сибирским полюсом холода - Эвенкией.



Не по сезону теплыми были и вчерашние сутки. Среднесуточная температура почти на всей территории на 4-8 градусов превысила норму. Близкой к средним многолетним значениям она была лишь на Таймыре.



На крайнем юге Сибири, в столице Республики Тыва, Кызыле, максимальная температура повысилась до +10.2 градусов, установив новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд со значением +9.2 отмечался а 2014 году.



Аномально теплая погода на всей территории Сибири сохранится до конца месяца. / meteonovosti.ru /



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