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Сильные осадки на европейском юге



ИА "Метеоновости" / 11:13 Воскресенье, 24 марта



В профессиональный праздник метеорологов, 23 марта, вся южная половина европейской территории находилась под влиянием циклона. Его центр кружил над междуречьем Волги и Дона и в большей степени повлиял на ухудшение погоды в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.



По югу Краснодарского края отмечались сильные осадки в виде дождя и мокрого снега : в Адлере выпало до 18 мм, на Красной Поляне - до 19 мм, в городе-курорте Сочи - до 27 мм, в поселке Горный до 32 мм осадков. Отмечалось налипание мокрого снега диаметром 20-22 мм.



В Адыгее сильный мокрый снег добавил в мартовскую копилку осадков до 19 мм, отмечалось налипание мокрого снега диаметром до 26 мм. Сильный снег был и в Карачаево-Черкесии, выпало до 11 мм.



Уже в понедельник циклон переберется в верховье Волги, а на европейском юге его место займет антициклон, осадки прекратятся, но местами ожидаются заморозки до -1:-4 градусов. / meteonovosti.ru /



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