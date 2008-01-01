Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
24 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки на европейском юге

ИА "Метеоновости" / 11:13 Воскресенье, 24 марта

  В профессиональный праздник метеорологов, 23 марта, вся южная половина европейской территории находилась под влиянием циклона. Его центр кружил над междуречьем Волги и Дона и в большей степени повлиял на ухудшение погоды в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По югу Краснодарского края отмечались сильные осадки в виде дождя и мокрого снега : в Адлере выпало до 18 мм, на Красной Поляне - до 19 мм, в городе-курорте Сочи - до 27 мм, в поселке Горный до 32 мм осадков. Отмечалось налипание мокрого снега диаметром 20-22 мм.

В Адыгее сильный мокрый снег добавил в мартовскую копилку осадков до 19 мм, отмечалось налипание мокрого снега диаметром до 26 мм. Сильный снег был и в Карачаево-Черкесии, выпало до 11 мм.

Уже в понедельник циклон переберется в верховье Волги, а на европейском юге его место займет антициклон, осадки прекратятся, но местами ожидаются заморозки до -1:-4 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
25 мар.
+8
Вт.
26 мар.
+6
Ср.
27 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Омдурман		 -30
Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Триест

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100