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Новости погоды

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Южный циклон держит путь на северо-восток

ИА "Метеоновости" / 11:35 Воскресенье, 24 марта

  Активный циклонический вихрь, принесший непогоду в Краснодарский край, очень подвижен. За сутки он преодолеет расстояние от низовья Волги до ее верховья . Уже в понедельник циклон пожалует в Татарстан и охватит своим влиянием весь север Приволжского округа. Ожидаются осадки разной интенсивности от небольших до умеренных в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер южной четверти в порывах усилится до 14 м/с. на дорогах ожидается гололедица. Но температура останется выше нормы, днем от 0 до 6 градусов тепла.

Этот же циклон принесет ухудшение погоды и на Урал. В Пермском крае и Свердловской области уже предстоящей ночью местами начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем они перейдут в фазу мокрого снега и дождя и усилятся до умеренных. Местами ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, слабый гололед, порывы ветра до 17-22 м/с. И здесь температура выше нормы. Несмотря на небольшие ночные морозы, в дневные часы температура повысится в Пермском крае до 1:6 градусов, в Свердловской и Челябинской областях до 5:10 градусов. / meteonovosti.ru /
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