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О состоянии почвы на европейской территории



ИА "Метеоновости" / 12:04 Воскресенье, 24 марта



По данным Гидрометцентра России, в результате очень теплой погоды, установившейся на европейской территории России, снег на полях таял и уплотнялся. В конце второй декады в большинстве районов Псковской, Белгородской, в западных районах Тверской, Смоленской, Брянской и южных районах Воронежской областей он практически растаял, началось оттаивание и прогревание почвы. В западных районах территории высота снежного покрова составляла от 5 до 30 см, в восточных районах она была 35-55 см и более. Глубина промерзания почвы также несколько уменьшилась и составляла преимущественно от 5 до 25 см (местами на юге Приволжского федерального округа до 50-80 см и более). Агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур были преимущественно удовлетворительными. Местами в Ленинградской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областях, где под высоким снежным покровом промерзание почвы было небольшим, а на отдельных полях почва была талой, сохранялись условия для повреждения озимых культур вследствие выпревания. На крайнем юге Центрального федерального округа отдельные хозяйства производили ранне-весеннюю подкормку озимых зерновых культур.



В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха днём повышалась в основном до 8:12o (в наиболее теплые дни в южных районах до 15:20o), ночью было 0:3o. В Краснодарском крае, Республике Крым и в ряде районов Республик Северного Кавказа озимые зерновые культуры вегетировали. На полях поздних сроков сева озимые взошли, на части полей у них началось листообразование и кущение. Состояние посевов озимых культур улучшилось. В южных районах производилась ранневесенняя подкормка растений, в отдельных хозяйствах начался сев ранних яровых и кормовых культур, у плодовых культур наблюдалось набухание почек. В северной половине Волгоградской области при вполне удовлетворительных условиях продолжалась зимовка озимых культур. Высота снежного покрова была от 5 до 15 см. / meteonovosti.ru /



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