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Новости погоды

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Казахстанские рекорды распространились и на Россию

ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 24 марта

  С первых дней марта в Казахстане установилась очень теплая погода. В отдельные дни среднесуточная температура воздуха превышала свои обычные для этих дней значения на 7-9 градусов. Не стал исключением и вчерашний день. Положительная аномалия на северо-западе Казахстана составила 4-8 градусов.

В соседней с Россией области, Актюбинской, в большинстве пунктов температура установила новые рекорды. Таковыми оказались Карабутак, где 23 марта новый максимум составляет +10.8 (предыдущий +6.5 отмечался в 2001 году), Мугалжар - новый максимум составляет +12.3 (предыдущий +10.6 отмечался в 2006 году), Иргиз - новый максимум составляет +16.2 (предыдущий +16.1 отмечался в 1947 году).

Тепло охватило и крайний юго-восток Приволжского округа России. В Оренбургской области, поселке Домбаровский, температура повысилась до +8.3, что почти на 4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2001 году. / meteonovosti.ru /
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