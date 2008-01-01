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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Понедельник, 25 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность около 65%.

Увы, у многих людей весенняя неустойчивая погода с колебаниями метеоэлементов может вызывать и отрицательные реакции: раздражительность, нарушения сна, проявления хронической усталости и как следствие снижение физической и умственной активности. Эти симптомы могут стать причиной обострений многих хронических заболеваний. Надо постараться настроиться на позитивные эмоции, избегать различных стрессовых ситуаций, нормализовать режим сна, труда и отдыха. Не запускать выраженные симптомы недомогания, следует своевременно проводить лечение сезонных обострений болезни. Улучшают общее состояние и тонизируют сосуды каждодневный контрастный душ, на ночь теплые ванны с успокаивающими травяными настоями. Не следует забывать и витаминах. / meteonovosti.ru /
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