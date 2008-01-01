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Первая весенняя гроза в Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 09:54 Понедельник, 25 марта



Во второй половине дня в воскресенье столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности.



24 марта в 17-20 грозопеленгаторы отметили грозу в районе Красногорска и Зеленограда. Это первая весенняя гроза в столичном регионе! / meteonovosti.ru /



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