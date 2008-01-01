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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:37 Понедельник, 25 марта

  Мартовская погода, несмотря на редкое появление весеннего солнца, все-таки периодически балует жителей Москвы. Вот и сегодня после пасмурного депрессивного воскресенья небесная канцелярия расщедрилась на яркое солнце и пронзительной синевы чистое небо. Максимальное значение температуры в понедельник днем прогнозируется от 4 до 6 градусов с плюсом.

Но такой температуре, однако, далеко до рекорда. Самым теплым день 25 марта был в 2014 году. Максимальная температура составила +19.7 градусов, что стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом марта. Теплее в первом весеннем месяце не было ни разу за всю историю регулярных наблюдений за погодой.

А самым холодным этот день был в 1952 году. Под утро воздух остыл до -21.9 градусов. Подобных морозов 25 марта в Москве с тех пор не отмечалось.

Сильными осадками отметился этот день в 1913 году, выпало до 11.5 мм. В прошлом году в этот день под утро отмечались морозы до -8 градусов, а днем потеплело до +6.3. Осадков не было, синоптическая ситуация была аналогична сегодняшней: ночной морозец и значительный суточный ход температуры обусловил антициклон. / meteonovosti.ru /
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