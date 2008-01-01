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Циклон с мощными снегопадами вышел в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 11:56 Понедельник, 25 марта



Активный циклонический вихрь, принесший непогоду в низовья Волги, с обильными снегопадами прибыл в ночь на понедельник в Среднее Поволжье. В Саратовской области в минувшие сутки выпало до 16 мм осадков, причем преимущественно осадки шли в виде мокрого снега, местами отмечалось налипание мокрого снега на провода и деревья (мощность отложений достигала 15 мм). Налипание мокрого снега местами отмечается в настоящий момент в Ульяновской области. Почти всю ночь валил мокрый снег в Сызрани Самарской области, там за прошедшую ночь выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды.



Центр циклон уже находится над Татарстаном и там лепит снег и мокрый снег. Сложная обстановка отмечается в столице Татарстана, там видимость в снеге утром падала до 500 м. В аэропорту Казани в последние несколько часов видимость также колеблется от 600 до 1900 м, могут отмечаться задержки вылетов, а прибывающие воздушные суда могут отправляться на запасные аэродромы, т.к. из-за сильного мокрого снега не только падала видимость, но и ухудшалось состояние взлетно-посадочной полосы.



Циклон продолжает углубляться, атмосферное давление в его центре падает со скоростью не менее 1 мм ртутного столба в час, он движется на север, северо-восток Приволжского округа. В течение дня понедельника в северной половине и на востоке округа сохранятся осадки разной интенсивности: от умеренных до сильных, в виде снега, мокрого снега и дождя, ожидается усиление ветра в порывах до 12-15 м/с, на дорогах условия для гололедицы, местами сохранятся отложения мокрого снега на проводах и деревьях.



С отходом циклона к северу предстоящим вечером и ночью 26 марта ветер местами будет усиливаться в тылу вихря до 18-20 м/с, не исключена и кратковременная метель. / meteonovosti.ru /



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