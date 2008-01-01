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Мартовский снег и морозец в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:28 Понедельник, 25 марта



После относительного улучшения погоды в Москве в День Метеоролога 23 марта, очередной североатлантический циклон направил свои фронты в центр ЕТР в минувшее воскресенье. Уже в середине 24 марта дня дождь в столице начал переходить в мокрый снег, осадки периодически усиливались, а после 17 часов Москву пересекал холодный фронт, который отметился сильными зарядами мокрого снега: эдакий мартовский залп, чтобы запомнили эту длинную зиму, и впредь не ждали весны в наших широтах раньше срока.



За день воскресенья в Москве выпало от 6 до 4 мм осадков, местами отмечался кратковременный прирост снега до 1,5-2 см. Этот снег немного приукрасил серые линзы снега на газонах и осевшие сугробы в парках. После 20 часов 25 марта температура стала переходить в область отрицательных значений, небо начало проясняться. Вступило в силу ночное выхолаживание приземного слоя воздуха, а снежная каша на газонах и тротуарах стала замерзать.



В ночь на понедельник температура воздуха в Москве понизилась в основном до -1..-2 градусов, в Измайлово - до -2,5 градуса. И только в самом центре она остановилась на нулевой отметке. Но тротуары все равно покрылись тонкой ледяной пленкой, т.к. у самой поверхности земли температура в безоблачную ночь успела понизиться до слабоотрицательных значений. / meteonovosti.ru /



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