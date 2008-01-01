Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 25 марта
В 12 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4,2..+5,4 градуса; Северном +4,1..+5,9 градуса, Северо-восточном +4,1..+5,6 градуса, Восточном +4,6..+5,3 градуса, Юго-восточном +5,0..+5,5 градуса, Южном +4,7..+5,2 градуса, Юго-западном +4,4..+5,0 градуса, Западном +3,6.+5,6 градуса, Северо-западном +4,9..+5,2 градуса.
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В Зеленограде ясно, температура воздуха +4,2..+4,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4,2..+6,0 градуса. / meteonovosti.ru /