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Новости погоды

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Весна в Москве "притормаживает"

ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 25 марта

  С середины марта погода в Москве больше соответствовала началу апреля. Но в последние дни она вернулась в рамки календаря.

С 18 марта средняя суточная температура воздуха в столице стала положительной, но устойчивого тепла пока не наблюдалось, хотя в отдельные дни солнце и радовало жителей столицы. Резкая смена погоды ото дня ко дню происходила по вине атлантических циклонов, которые с большими скоростями пересекали Европейскую Россию.

В ночь на вторник, с приближением очередного волнового циклона, атмосферное давление начнет падать, в Москве температура удержится около 0 градусов, по области от -2 до +3 градусов, теплее будет на западе, северо-западе, где землю от выхолаживания прикроют облака. Днем 26 марта атмосферное давление в Москве ожидается около 739 мм ртутного столба, пройдут небольшие осадки, температура в столице около 5 градусов, по области от 1 до 6 градусов тепла.

Вслед за волновым вихрем в ночь на среду атмосферное давление снова начнет расти, в тылу циклона осуществится заток холодного воздуха, может приниматься кратковременный снег при температуре в Москве -1..-3 градуса, по области температура понизится до -6 градусов. Днем с усилением северо-западного ветра до 7-12 м/с и при облачной погоде с осадками температура не поднимется выше 1..3 градусов в Москве, по области диапазон от -2 до +3 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать норме.

В ночь на четверг при росте атмосферного давления существенных осадков не ожидается. За счет прояснений ночью подморозит в Москве до-2..-4 градусов, по области до -7. День 28 марта будет прохладным, но гребень повышенного давления, надвигающийся с запада, должен уберечь от осадков. В Москве не выше 2..4 градусов, по области преобладающая температура 0...4 градуса.

В пятницу местами могут приниматься небольшие осадки, ночью в Москве еще слабый морозец, лишь в центре города около 0 градусов, днем до 6 тепла. Рассчитывать на активное таяние снега на текущей неделе не приходится.

В выходные перспективы вполне благоприятные, точно станет теплее. / meteonovosti.ru /
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