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Прошлогодние шутки актуальны и в этом году



ИА "Метеоновости" / 14:08 Понедельник, 25 марта



погоды и тепла в марте. Это переходный месяц с очень изменчивой погодой, чему яркое подтверждение и нынешний март.



Весенним месяцем март в наших широтах можно считать условно и только по календарю. Реальная же погода несмотря на астрономические факторы, увеличившийся световой день, заметный суточный ход температуры, имеет, как правило, больше зимних черт.



Очень характерны частые возвраты холодов, снегопады, ночные морозы.



В этом марте (особенно после прошедших выходных) вполне уместны прошлогодние шутки на тему затянувшейся зимы: "Акция: тем, кто пережил три месяца зимы, четвертый в подарок", "Чучело Масленицы выжило и начало мстить" и так далее. Таких дней, как сегодня, начавшихся с ясного синего неба и яркого солнца, было едва ли больше, чем пальцев на одной руке.



Вот и сегодняшний подарок небесной канцелярии продлится только до утра 26 марта. Потом опять скачки давления, ныряние циклонов, стремительное прохождение атмосферных фронтов через столицу и ее окрестности, временами со снегом.



Хотя нужно отметить, что в этом году после 18 марта среднесуточная температура стала положительной, и нынешний март по предварительным прогнозам закончится с положительной среднемесячной температурой. А кое-где в скверах в центре Москвы уже вылупились первые подснежники и пролески. Только не нужно их рвать, пусть радуют и дарят надежду на потепление в следующие выходные дни! / meteonovosti.ru /



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