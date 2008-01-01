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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 25 марта



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6,4..+7,5 градуса; Северном +6,1..+7,6 градуса, Северо-восточном +6,6..+7,5 градуса, Восточном +6,3..+7,4 градуса, Юго-восточном +6,3..+7,2 градуса, Южном +6,5..+7,1 градуса, Юго-западном +6,0..+6,5 градуса, Западном +5,6.+7,0 градуса, Северо-западном +6,0..+7,5 градуса.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха +6,0..+6,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +5,7..+7,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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