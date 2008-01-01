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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 25 марта
Погоду в столичной области будет определять гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +3..+5 градусов, по области +2..+5. Ветер западный 5-10 м/с, относительная влажность воздуха 40-45%. / meteonovosti.ru /
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