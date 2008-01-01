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Новости погоды

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В Астраханской области прошли рекордные дожди

ИА "Метеоновости" / 16:29 Понедельник, 25 марта

  Циклон, вышедший в воскресенье в Нижнее Поволжье, в настоящий момент засыпает снегом и мокрым снегом северные территории Приволжского округа. Он уже заявил о себе не только сложной погодой и опасными метеоявлениями, но и рекордными показателями. В Астрахани 24 марта была зафиксировано рекордное за сутки количество осадков. Начиная с утра, в течение примерно 10 часов выпало 10 мм. Таких дождей в Астрахани не было более 100 лет. Прежний рекорд по осадкам принадлежит 24 марта 1908 г., тогда выпало 9,5 мм.

Пока нет окончательных данных о количестве осадков, которые выльет и высыплет циклон на другие города и населенные пункты Приволжского округа до конца текущих суток, но вполне вероятно, что местами они также окажутся рекордными.

К примеру, в Казани осадки (снег и мокрый снег) практически не прекращаются с ночи. Продолжается мокрый снег в Самаре и Ульяновске, зона интенсивных осадков накрыла Кировскую область. Циклон по мере продвижения на север, северо-восток Приволжского округа не теряет своей активности и пока продолжает углубляться. / meteonovosti.ru /
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