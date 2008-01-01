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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Вторник, 26 марта



Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, поэтому погода обещает быть лишь с небольшими солнечными просветами и небольшими осадками. Столбики термометров в послеобеденные часы поднимутся до 4..6 градусов в столице и до 1..6 - в Подмосковье. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное.



В целом, неустойчивость метеопараметров сохранится. Следует быть внимательными к своему самочувствию людям, имеющим хронические и перенесшим острые сердечно-сосудистые болезни (после перенесенного инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма и мозгового кровообращения, атеросклероза сосудов, артериальная гипертония с кризовым течением и др). Очень чувствительны и плохо переносят такие внешние воздействия лица с вегетативными нарушениями нервной системы, с психо-эмоциональными расстройствами, могут нарастать и приступы мигрени, не мотивированного ухудшения общего самочувствия, нарушение сна. Желательно накануне или же при появлении первых признаков ухудшения состояния принять лекарства, которые назначены врачом, контроль артериального давления с целью не допускать его резкого подъема. Следует ограничить тяжелые физические нагрузки и работу, требующую повышенного внимания.



Геомагнитный фон 26 марта прогнозируется с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /



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