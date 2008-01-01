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Новости погоды

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Перебор осадков в Приволжском округе

ИА "Метеоновости" / 10:10 Вторник, 26 марта

  Март в этом году в Поволжье и сопредельных регионах отличается нестабильной погодой, которую обеспечивают североатлантические циклоны и их атмосферные фронты, а также вихри с юга.

В первый день новой рабочей недели активный циклон прошел от Саратова до Кирова с почти рекордными осадками, причем в основном в виде снега и мокрого снега, местами отмечались отложения мокрого снега, его налипание на провода и деревья. Особенно сложной была ситуация в Татарстане, где местами осадки в виде снега и сильного мокрого снега не прекращались целые сутки.

Вслед за уходящим на Полярный Урал циклоном готов устремиться очередной вихрь с юга, который еще находится в стадии волны над западом Черноземья. Уже вечером 26 марта закрутится циклон и его теплый фронт подойдет к Волге. Начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Приволжском округе в большинстве городов и населенных пунктов норма по осадкам марта была выполнена уже к середине месяца. Обильные осадки в прошедшие выходные и в понедельник местами обеспечили прирост еще от одной трети до половины месячной нормы. Только за 25 марта активный циклон добавил от 10 до 15 мм осадков. после чего в Самаре в копилке осадков оказалось уже две месячных нормы, в Уфе более 140 процентов от нормы, в Казани более 150 процентов, 150 процентов в Саратове.

Осадки разной интенсивности в жидкой фазе и в виде снега в Приволжском округе будут продолжаться до середины недели.  / meteonovosti.ru /
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