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Циклоны атакуют Дальний Восток со всех сторон



ИА "Метеоновости" / 10:58 Вторник, 26 марта



На островной части Дальнего Востока ненастье задержалось. На востоке Чукотского автономного округа была продолжительная метель, ветер усиливался в Анадыре до 37 м/с. В Камчатском крае ветер достигал 23-25 м/с, на Курильских островах - до 22 м/с. Зима не думает отступать из-за обширного циклона над Беринговым морем. Направившись на север, он удержит еще несколько дней снежную погоду на Чукотском полуострове. С 26 по 28 марта на востоке Чукотского автономного округа будет идти снег, 26 марта сильный снег, ожидается метель, на побережье ветер 18-23 м/с, 26-27 марта сильная метель, на побережье ветер 30-35 м/с, 26 марта в районе Анадырь ураган до 40 м/с. Этот же циклон испортит погоду на арктическом побережье Якутии. 26-29 марта там снег, метель, ветер 16-21 м/с, 28 и 29 марта до 24 м/с. Новый циклон подходит с юга к берегам Камчатки. В середине недели, 27 и 28 марта на юге Камчатского края усилится снег, будет, метель и ветер 22-27 м/с. На Курильских островах так и не стихнет ветер, по-прежнему его порывы будут достигать 20-25 м/с, 28 марта на севере до 27 м/с. Ненастная погода наблюдалась в начале текущей недели не только на островной части Дальнего Востока, но и на континентальной территории. Здесь хозяйничал циклон, который пришел с севера Китая. Зима не отступает из Приамурья. Сильный снег прошел в Амурской области и Хабаровском крае, выпало до 10 мм осадков. Снегопад продолжится в течение суток 26 марта в южных районах Хабаровского края и на юге Сахалина. Затем циклон уйдет на юг Курильских островов. / meteonovosti.ru /



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