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Самый теплый день весны в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:10 Вторник, 26 марта



Накануне, в понедельник, 25 марта ослепительное весеннее солнце прогрело воздух до 7,3 градусов (показал термометр на метеостанции ВДНХ). Это был самый теплый день весны в этом году. 18 марта температура приблизилась к этой отметке, было 7,2 градуса. Следует заметить, что абсолютные максимумы температуры для второй половины марта превышают эти значения в отдельные дни более чем на 10 градусов. Так, за всю историю метеонаблюдений 25 марта самый теплый день случился в 2014 году, тогда было 19,4 градуса. А 18 марта 2015 года температура повысилась до 13,4 градуса. И эти рекорды пока превзойти весне не удалось.



Сегодня, 26 марта день тоже ожидается теплым, но из-за облачности приближающегося атмосферного фронта температура может повыситься максимум до +6 градусов. / meteonovosti.ru /



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