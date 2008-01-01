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Новости погоды

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Снег в Москве стремительно тает

ИА "Метеоновости" / 11:21 Вторник, 26 марта

  Из-за теплой погоды снега в Москве становится все меньше и меньше. Утром 26 марта на главной метеостанции столицы, ВДНХ его осталось всего 7 см. Еще меньше снега в районе сельскохозяйственной Академии им. Михельсона, 3 см. И почти его совсем не осталось в центре города, 2 см на Балчуге. Вблизи западной границы Москвы, в Немчиновке снега всего 1 см, и он может растаять уже сегодня, ведь температура будет положительная. Лишь на северной окраине города снега осталось 15 см, да на востоке, в Измайлово его еще 10 см. На текущей, заключительной неделе марта, несмотря на небольшое похолодание, к выходным дням дневная температура может повыситься до 8-10 градусов. Возможно, что в нынешнем году уже к началу апреля снег на улицах города в основном исчезнет. / meteonovosti.ru /
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