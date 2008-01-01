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Очень теплый март на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:04 Вторник, 26 марта



Весна в эти районы пришла почти на месяц раньше срока.



Причиной столь теплой погоды стали атлантические циклоны, которые с большими скоростями перемещались по акватории северных морей, а в их теплых секторах поступал атлантический воздух. В последние дни марта аномалия температура воздуха достигала +10..+12 градусов, местами были перекрыты суточные рекорды. 25 марта в Воркуте отмечен рекорд максимальной температуры, +1 градус, тогда, как предыдущий раз самый теплый день случился 1989 году с температурным показателем +0,9 градуса. В Надыме (Ямало-Ненецкий округ) тоже рекордно высокая температура, 4,8 градуса. Предыдущий абсолютный максимум, 4,3 градуса был в 2017 году. На острове Белый температура приблизилась к нулевой отметке, -0,8 градуса, прежнее значение рекорда -1,2 градуса за 1986 год.



В ближайшие сутки циклон, который проходит вдоль арктического побережья на восток, поддержит на Ямале теплую погоду, днем до 0..+5 градусов. Хотя пройдет снег и мокрый снег, будет усиливаться ветер почти до 20 м/с, ожидается метель и гололед. 28 марта температура начнет понижаться, днем до -3 градусов, но и это с учетом ночного мороза до -10..-15 выше климатических показателей на 8-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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