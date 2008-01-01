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Новости погоды

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Сегодняшний день в Москве теплее предыдущего

ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 26 марта

  26 марта в 12 часов термометр показал на метеостанции ВДНХ +7,5 градуса. В центре города на Балчуге почти +8 градусов (+7,9 градуса). Нынешний день потеснил предыдущий, который еще несколько часов назад считался самым теплым днем нынешней весны. За всю историю метеонаблюдений на 26 марта абсолютным температурным рекордом остается температура 15,1 градуса за 1973 год. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+8
Вт.
26 мар.
+6
Ср.
27 мар.
+3
Чт.
28 мар.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Тауннгу		 -26
Чокурдах

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Гирокастра

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