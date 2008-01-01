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Сегодняшний день в Москве теплее предыдущего



ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 26 марта



26 марта в 12 часов термометр показал на метеостанции ВДНХ +7,5 градуса. В центре города на Балчуге почти +8 градусов (+7,9 градуса). Нынешний день потеснил предыдущий, который еще несколько часов назад считался самым теплым днем нынешней весны. За всю историю метеонаблюдений на 26 марта абсолютным температурным рекордом остается температура 15,1 градуса за 1973 год. / meteonovosti.ru /



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