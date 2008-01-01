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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Вторник, 26 марта



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7,3..+8,1 градуса; Северном +6,3..+8,3 градуса, Северо-восточном +5,7..+9,1 градуса, Восточном +6,9..+7,5 градуса, Юго-восточном +7,0..+7,7 градуса, Южном +6,2..+7,8 градуса, Юго-западном +6,0..+7,3 градуса, Западном +5,7.+8,0 градуса, Северо-западном +6,7..+7,4 градуса.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха +5,3..+6,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +5,3..+6,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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