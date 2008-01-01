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Новости погоды

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На юге России неблагоприятные заморозки и осадки

ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 26 марта

  Холод в тыловой части циклонов доходит в эти дни до Черноморского побережья. И погода на юге России стоит не такая теплая, как обычно бывает в конце марта. В Сочи днем всего 13..15 градусов. В ряде районов Адыгеи наблюдаются неблагоприятные заморозки, до -3 градусов. А ведь на юге России уже частично уже начались посевные работы. Не очень тепло будет и в дальнейшем. Вслед за атмосферным фронтом южных циклонов, которые выходят на Поволжье, ожидается постоянный приток более прохладного воздуха. Понижается температура и за счет ночного выхолаживания при прояснениях. В ночные часы 27 марта в Адыгее, а 28 и 29 марта по южной половине Краснодарского края прогнозируются заморозки в воздухе до -1..-4 градусов. Кроме того, 28 марта с очередным циклоном, который придет с востока Украины, пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в Ростовской области и Краснодарском крае. / meteonovosti.ru /
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