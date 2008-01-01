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Новости погоды

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Циклоны принесли ветреную погоду на Урал и Таймыр

ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 26 марта

  25 марта в Свердловской области ветер усиливался до 22 м/с. Ночью 26 марта в Ханты-Мансийском автономном округе прошел сильный снег (до 10 мм осадков). Другой циклон, который перемещается вдоль арктического побережья, принес на север Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края продолжительную метель при ветре до 24 м/с.

26-27 марта в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края снова ожидается снег, метель, ветер на севере до 23 м/с, на юге 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /
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